Timochenko rechaza versión de Gobierno y denuncia abandono de menores entregados

A través de Twitter, el máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry ‘Timochenko’ aseguró que varios de los 13 menores que ya fueron liberados no han recibido el apoyo necesario del Gobierno Nacional.



Según ‘Timochenko’, “Natalia y Loreisi, de los primeros adolescentes que se desvincularon del campamento en el 34 Frente, manifiestan incumplimiento”.



Incluso, asegura que al Frente 34 de las Farc “le tocó conseguir quien las matriculara en el colegio y diera uniformes para que terminen sus estudios”.



El líder guerrillero también aseguró que, por el abandono del Gobierno, la familia de las menores son las que vienen asumiendo los gastos de transporte y hospedaje para visitarlas.



“Tres jóvenes más que se desvincularon con ellas están en situación de abandono”, finalizó ‘Timochenko’.



Cabe recordar que, en entrevista con El Radar de BLU Radio, la alta consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, aseguró que ya se reunió con los líderes de las Farc y le explicó en qué situación se encuentran los menores, por lo que la guerrilla ya habría entendido la situación.



“Ellos tenían información vieja, dispersa, incompleta, a pesar de que el proceso cuenta con unas veedurías, tal vez no estábamos en la misma página todos. Esta semana me reuní con ellos (miembros de las Farc), hemos venido conversando, le expliqué que 7 ya estaban estudiando, 6 están en proceso de comenzar a estudiar, estamos mirando qué profesión quiere desempeñar cada uno, en fin, hay una respuesta positiva del Estado”, comentó.