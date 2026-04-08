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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Tras ataque con drones del frente 33, Defensoría alerta grave riesgo para comunidades en El Tarra

Tras ataque con drones del frente 33, Defensoría alerta grave riesgo para comunidades en El Tarra

Mientras avanzan las acciones militares contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, la Defensoría del Pueblo advierte que la situación en El Tarra se deteriora, tras un ataque con explosivos.

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