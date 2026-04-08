Tras ataque con drones del frente 33, Defensoría alerta grave riesgo para comunidades en El Tarra

Mientras continúan las operaciones militares ofensivas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, en la región del Catatumbo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, la Defensoría está alertando que el panorama en el municipio de El Tarra se ha venido agravando.

Tras un ataque con drones y explosivos registrado en zona rural, que deja una persona muerta y otra herida y que sería atribuible al frente 33, la entidad alerta sobre el riesgo creciente para las comunidades campesinas, señalando que este tipo de hechos incrementa el temor, el confinamiento y la vulneración de derechos en medio del conflicto armado.

Defensoría Foto: Defensoría

“Advertimos el grave riesgo para la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas. Estas acciones profundizan el temor y la vulneración de derechos en el territorio. Ninguna conducta que exponga a la población civil en el marco del conflicto armado es admisible”.

En ese sentido, insisten en que ninguna acción que ponga en peligro a la población civil es admisible y reiteran el llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario.



“Hacemos un llamado urgente a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a abstenerse de acciones que pongan en peligro a niñas, niños, adolescentes, personas mayores y familias campesinas”.

Foto: Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la Defensoría informó que mantiene presencia en la zona, haciendo seguimiento a la situación y acompañando a las comunidades afectadas, al tiempo que insta al Estado a adoptar medidas urgentes de prevención y protección.

En esa misma línea, la entidad ha adelantado la caracterización de más de 410 familias en El Tarra para documentar casos de confinamiento y desplazamiento forzado, logrando incluso llegar a varias veredas que permanecían aisladas por las confrontaciones y las difíciles condiciones de acceso.