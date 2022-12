Un pequeño sector del Ejército está conspirando contra acuerdos: abogado de Farc

“Existe un riesgo de que algunos grupos intenten sabotear el acuerdo con las Farc. Hay un sector del Ejército, por fortuna muy minoritario, que está conspirando contra el proceso de paz y coordinándose con grupos 'paras' para intentar reproducir lo que ocurrió con la Unión Patriótica”, dijo en entrevista con el diario El Mundo de España.



En la entrevista, Santiago aseguró que hubo algunos puntos en los que las Farc quedaron descontentas con el acuerdo.



“En la reforma rural. Lo acordado es importante, pero no es todo lo que se necesita para acabar con las desigualdades entre el campo y la ciudad. Y el programa de reincorporación de los guerrilleros a la vida civil es deficiente. Las Farc han cedido más en aquellos asuntos que les afectaban personalmente, dando prioridad a los intereses de la sociedad colombiana”, indicó.



Así mismo aseguró que el Gobierno también no consiguió algunas cosas que pretendía, tales como “que la justicia sólo se aplicara a los guerrilleros, dejando fuera no ya sólo a los agentes del Estado sino a civiles que han participado en el conflicto”.



“Tenía inicialmente un modelo muy diferente al que se ha firmado. La sensación que he tenido es que el Gobierno colombiano desde el principio ha tenido pánico a mecanismos que hicieran salir a flote la verdad de lo ocurrido durante más de 50 años de conflicto en el país”, manifiesta.



