Pedidos de campesinos de Boyacá son imposibles, insiste ministro de Agricultura

y dejar las vías de hecho en el departamento.

En una reunión con la presencia de la Defensoría del Pueblo y el ministro del Interior, Fernando Carrillo, en la gobernación de Boyacá, Estupiñán vio “una intransigencia total con peticiones desmedidas como la renegociación de los Tratados de Libre Comercio y se cancelen las exportaciones de productos”.

El ministro reconoció problemas acumulados en el agro colombiano y aseveró que hay situaciones como la caída de los precios internacionales que contribuyen a la crisis, aunque aclaró que las importaciones de papa, por ejemplo, no llegan al 1 por ciento de las 2 millones 800 mil toneladas que se producen al año en el país.

Estupiñán reveló que la oferta del Gobierno sigue estando en $40 mil millones en subsidios, los mismos prometidos hace varios meses y que no se han podido incrementar porque a los “campesinos no les sirvieron”. “No llegué con una oferta, esa oferta es de hace tres meses y no se ha concretado”, apuntó.

