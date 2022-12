Pedimos a Colombia que certifique registro de nacimiento de Maduro: Cochez

una supuesta copia de lo que sería el registro civil de nacimiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, es verídico y por esa razón le piden al gobierno colombiano que lo certifiquen.

“Todos los hechos indican que esa posibilidad es concreta simplemente porque no ha habido una prueba en contrario. Me llegó una información después de lo que revelé, y es que en Colombia se ha secuestrado el libro donde está registrado Maduro y que además, Santos pacto que iba a colaborar para que esa partida no se conociera”, aseguró el panameño.

Cochez dijo a pesar que ese documento no se ha certificado, todo indica que fue emitido por las maquinas en la Registraduría de Cúcuta. “Le pedimos al gobierno Colombiano que certifique si es cierto o no partida de nacimiento de Nicolás Maduro”, reiteró.

“Queremos que ayuden en esta investigación. Está en juego la credibilidad democrática de nuestros países y eso es lo que menos se puede esperar del gobierno de Colombia”, afirmó el diplomático.