Pequeños empresarios estarían reacios a contratar desmovilizados: Acopi

La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, explicó en BLU Radio los resultados de la reciente encuesta que afirma que los medianos y pequeños empresarios estarían dispuestos a pagar impuestos para no contratar desmovilizados de las Farc.



Para Quintero, el resultado del sondeo se entiende en la medida en que una persona que se reincorpore a la vida civil es muy probable que no tenga las competencias necesarias para contribuir a la productividad de una empresa.



“Hay otros factores que uno no puede desconocer. Estamos en un proceso de transición y reacomodación y hay unos temores entre los empresarios y hay cierta una resistencia a la contratación”, manifestó.



Según la encuesta, solo el 36% de los pequeños empresarios estarían dispuestos a dar oportunidad laboral a un reinsertado.