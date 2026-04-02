Peregrinación al Santuario de Las Lajas, más que un reto de fe para los nariñenses

Con el más profundo fervor religioso que caracteriza a los nariñenses, cientos de feligreses de la religión católica comienzan la peregrinación al Santuario de la Virgen de Las Lajas, una tradición sagrada que se transmite de generación en generación.

El Santuario de las Lajas está localizado a 98 kilómetros de la ciudad de Pasto, muy cerca de la frontera con Ecuador. Los practicantes de la religión católica se preparan con meses de anticipación para cumplir cada Semana Santa el recorrido sin importar las inclemencias del tiempo que, en muchas ocasiones, las temperaturas pueden estar por debajo de los 7 o 8 grados centígrados.

Familias enteras convierten la vía Panamericana en un rio humano, en donde los feligreses manifiestan que esta "romería" es un acto de fe a través de actos de piedad, culto o entrega.

Ellos aseguran que esta es unas prácticas piadosas no obligatorias, pero están seguros que no cambiará, porque su devoción por la Virgen de las Lajas es especial.



Salen de los cuatro puntos cardinales de Nariño y llegan hasta de otros países como Perú y Ecuador. Su intención es llegar a escuchar el sermón de las siete palabras el Viernes Santo.



La edad es lo que menos importa en la peregrinación

Los feligreses dicen que esta peregrinación tiene un solo fin: agradecer a la santísima los favores recibidos, aunque muchos también dicen que llegan al santuario construido en el abismo con un solo objetivo, elevar una oración por la paz de Colombia.

Durante el recorrido, las autoridades u organismos de socorro atienden a los caminantes en varios puestos de control en donde les entregan hidratación y algunos de ellos son atendidos por médicos, debido a las ampollas que salen en sus pies debido a la extenuante jornada.

El tráfico pesado es controlado por las autoridades para impedir tragedias en la vía internacional, mientras que los vehículos particulares disminuyen la velocidad al paso de los penitentes.

Son más de 18 a 24 horas las que deben caminar los feligreses entre Pasto y Las Lajas. Durante este recorrido se pueden ver grupos numerosos de personas que tienen un solo fin llegar al santuario y agradecer los favores recibidos.

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Una vez cumplen con su cometido, los miles de feligreses regresan a sus sitios de origen a la espera que sus oraciones y peticiones sean atendidas por la santísima.