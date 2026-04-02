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Blu Radio  / Nación  / Peregrinación al Santuario de Las Lajas, más que un reto de fe para los nariñenses

Peregrinación al Santuario de Las Lajas, más que un reto de fe para los nariñenses

Los practicantes de la religión católica se preparan con meses de anticipación para cumplir cada Semana Santa el recorrido sin importar las inclemencias del tiempo.

Peregrinación a Santuario de Las Lajas.
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Peregrinación a Santuario de Las Lajas.

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Santuario Las Lajas.
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Peregrinación.
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Por: Winston Viracachá
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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