Periodista denuncia cánticos de soldados que incitarían a la violencia contra la mujer

La periodista Adriana Villegas hizo una denuncia a través de su columna en el periódico La Patria de Manizales sobre algunos cantos de soldados del Batallón Ayacucho en la capital caldense que incitarían a violencia contra la mujer.

“Me ha sorprendido lo que ha generado la columna, yo lo que he encontrado es que no es algo exclusivo del batallón Ayacucho, ni que es solo de esta generación”, expresó en diálogo con Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

"Un minuto antes de morir / Escuché la voz de mi novia / Que con voz de perra me decía /Si te mueres se lo doy al policía. Porque yo soy, ja, soy, ja, el vampiro negro / Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré / Si alguna vez yo tuve, con mis manos la ahorqué. / Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré, / Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué”, dice una de las canciones que denunció la comunicadora.

Villegas insistió que no cree que sea un caso excepcional. “Me han escrito personas diciéndome: usted no sabe lo que nos hacían cantar en La Guajira en el año 95; en Tumaco cuando presté servicio en el 2000; en Cali en el 2005. Me han compartido otros cantos distintos también muy violentos en sus lenguajes, no solo a las mujeres sino en general, el problema no es el canto, sino lo que hay detrás”, enfatizó.

Hasta el momento, según la periodista, no habido ninguna acción, sino que a raíz de toda la escalada informativa, el batallón sacó un comunicado el viernes pasado en el que dicen que los cantos no hacen parte de su doctrina y que investigarán al respecto.

Publicidad

Esto sacó el Batallón Ayacucho, a propósito de mi columna en @lapatriacom sobre los cantos militares contra las mujeres. La Plataforma Feminista de Manizales y la @asambleacaldas habían exigido que presentaran disculpas públicas... pic.twitter.com/Z7MDNKjeKf — Adriana Villegas Botero (@Adrivillegas) October 24, 2020

“Creo que no hay ningún documento interno con las letras de estas canciones, pero sí creo que hacen parte de una tradición oral que se repite de unos a otros, y a las que no se les ha puesto suficiente freno”, concluyó.

Escuche la entrevista en el siguiente audio.