Periodista Miller Rubio responderá ante la justicia en libertad

La juez 73 de garantías determinó no imponer medida de aseguramiento en cárcel, al periodista Miller Rubio, señalado por sus vínculos con Pedro Nel Rincón, alias 'Pedro Orejas'.

Esto tras escuchar los argumentos de la Fiscalía en la que referencia que cuando Rubio trabajaba en el noticiero CM&, colaboró al tiempo con la organización de Pedro Nel Rincón, esmeraldero más conocido como 'Pedro Orejas', quien está detenido en la cárcel La Picaleña de Ibagué por una condena en su contra de 20 años de prisión por homicidio.

"Se infiere que el periodista Miller es autor del delito de concierto para delinquir por las interceptaciones y las declaraciones que mostró la fiscalía, al parecer se concertó con otros miembros de la organización criminal de 'Pedro Orejas para cometer delitos", dijo la juez del caso.

Agregó que "no se puede decir que a futuro pueda ejercer un peligro para la comunidad porque no se tiene elementos probatorios de que desde el 2008 hasta hoy se haya realizado notas que lleven a la comunidad información falsa. No se puede pretender que después de ocho años se diga que el señor Rubio ponga en peligro a la comunidad".

También señaló que el periodista Miller se ha presentado constantemente ante las autoridades judiciales y reclamó a la Fiscalía por la captura del pasado martes "es reprochable que se haya fijado una fecha para la imputación y la fiscalía no espere sino que capture al señor Miller".

¿De qué se le acusa?

Para el fiscal del caso "el comunicador desempeñaba funciones diferentes a las que lo obligaba su función como periodista y orquestó para ayudar a desviar investigaciones, además de concertarse con entidades estatales. Trabajó desde el 26 de abril hasta el 10 de octubre de 2008 según las interceptaciones telefónicas". Por lo que imputó cargos por el delito de concierto para delinquir.

Al parecer para lograr el objetivo, Rubio se comunicaba con los miembros de "la organización ilegal de Pedro Orejas", como Jorge Combita, alias 'garrapata' y Wilson Peña "quienes se encargaban de la seguridad y las relaciones con las autoridades".

"Regañaba al brazo financiero de la organización, daba órdenes y tenía toda capacidad de determinación y llevó a otros a presentar denuncias falsas e incluso las construyó. Como periodista sabía que estaba construyendo falsa información contra el Estado colombiano (Ejército y Superintendencia)", declaró el fiscal del caso.

De igual forma, en audiencia la Fiscalía reveló que tras la declaración de Víctor Mateus, capturado por pertenecer a la organización de 'Pedro Orejas’, se conoció que uno de los investigadores a cargo del caso del periodista Miller Rubio, también trabajó para esa organización por lo que ya se abrió una investigación penal.

"Uno de los investigadores tenía nexos con esta organización desde hace años, ayer se logró verificar que el funcionario tenía comunicación con miembros de la organización criminal, sobre esto la Fiscalía tomará acciones judiciales".

Por estos hechos que están sustentados en 27 CD de interceptaciones telefónicas, declaraciones juramentadas, la Fiscalía imputó cargos al periodista por el delito de concierto para delinquir, cargos que no aceptó, al contrario aseguró que él solo actuó bajo la labor de su profesión "que es informar a la gente". Sin embargo, la Fiscalía advirtió que de llegar a ser culpable podría enfrentar una condena de hasta los 9 años de prisión.

La defensa

Los abogados del comunicador presentaron ante la juez un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, con el que se absolvió a Pedro Nel Rincón, alias 'pedro orejas', de los delitos de concierto para delinquir, proceso en el que argumentan se sustentó en las mismas pruebas con la que la Fiscalía argumentó la medida de aseguramiento.

“Juez le pedimos que actúe en derecho y tengo en cuenta este fallo en el que los magistrados desestimaron las pruebas que son las mismas con las que quieren llevar a prisión al periodista. La fiscalía falló al no presentarle esta sentencia", señaló el abogado.

Así las cosas el periodista seguirá libre y vinculado al proceso. Incluso otro que adelanta la Fiscalía por evidencia obtenida acerca de la existencia de complots dirigidos a desviar actuaciones judiciales a través de la difusión premeditada de notas periodísticas, así como realizar desprestigio de altos funcionarios de la Fiscalía General, entre quienes se incluye al señor Fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo.

