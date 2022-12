Periodista, nueva víctima de abuso sexual en TransMilenio

solicitado ayuda a los funcionarios del sistema, sin obtener colaboración alguna.

Publicidad

La víctima fue la periodista María Camila Sánchez, que actualmente presta sus servicios a revista Dinero, quien denunció haber sido víctima de un abusador en el sistema. Según dijo, después del abuso pidió ayuda en el Portal 80 sin obtener respuesta.

A través de su cuenta de Twitter, medio por el cual hizo la denuncia, en un primer trino afirmó: “Fui manoseada x un enfermo sexual en @TransMilenio y desafortunadamente el tipo escapo porque nadie pudo detener el alimentador al q subió”.

Publicidad

De inmediato, María Camila recibió la solidaridad de colegas y tuitteros, quienes exigieron a las autoridades respuestas y acciones para prevenir el abuso a las mujeres.

Publicidad

En repuesta a varios seguidores, la comunicadora agrego: “Algo afectada. No es fácil asimilar el tema y sentirte abandonada por las autoridades. Al pedir ayuda a un funcionario de tm busco a un auxiliar de policía pero no había en la plataforma. Me miro, no hizo nada”.

Minutos después de hacer las denuncias, algunas cuentas de la Policía y de TransMilenio respondieron a la periodista anunciándole ayuda.

Publicidad

El año pasado, a la administración de TransMilenio se presentaron 81 quejas por acoso sexual en el sistema y en lo que va corrido del año se han reportado ya 76 por la misma causa.