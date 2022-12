Permitir la foto de Álvaro Uribe en el tarjetón es influir en el elector: CNE

el nombre del expresidente Álvaro Uribe en el logo del Uribe Centro Democrático.

“El Consejo Nacional Electoral considera que ninguna agrupación política, ni ningún grupo significativo de ciudadanos debe llevar la fotografía de un candidato, porque los logos identifican al movimiento no al candidato”, dijo Tapia.

“Si se permite la foto es influir en el elector al momento de ejercer su derecho al voto y con esa fotografía ese voto no estaría siendo libre”, agregó.

Con respecto a la fotografía de Gustavo Petro en el tarjetón, representando al Movimiento Progresistas, de las elecciones de hace dos años, la magistrada aseguró que el Consejo Nacional Electoral no hizo ningún pronunciamiento.

Además, respondió por qué la imagen del entonces candidato Enrique Peñalosa años atrás se permitió.

“Para el 2006 no se había expedido el acto legislativa No. 01 de 2009. Luego, a la luz de ese suceso, es que hacemos el análisis y concluimos que la foto no debe ir en el logo.

Además, recomiendo al registrador nacional del estado civil para que en igualdad de condiciones dé lugar a que todos los candidatos lleven y tengan la fotografía en el tarjetón y al Gobierno Nacional para que conceda los recursos suficientes para ellos”, manifestó.

Por último, la jurista recordó que en el caso del Centro Democrático la foto de Uribe, al no ser el candidato del partido, podría generar confusión y a favorecer a un grupo significativo de ciudadanos.