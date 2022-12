Pese a estar autorizado por la JEP, Timochenko no irá a posesión de López Obrador

La JEP autorizó a los exjefes de las Farc Rodrigo Londoño 'TImochenko' y Rodrigo Granda para viajar a la posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el primero de ellos anunció que no asistirá por razones médicas.

En su visita a Villavicencio, Rodrigo Londoño aseguró que no viajará a México a la posesión del presidente electo Manuel López Obrador.

El líder del partido Farc adujo recomendaciones médicas que le impiden salir del país.

“Como apenas tengo el pasaje para mi, y no tengo médico que me acompañe, ni tengo cómo financiarlo, por recomendación médica me abstengo del viaje”, aseguró.

Timochenko dijo que era natural el permiso que la Justicia Especial para La Paz le otorgó para dicho viaje, por considerarlo un derecho.

Rodrigo Londoño fue invitado por el Partido del Trabajo, por el cual fue elegido el presidente de México.

A propósito de la posesión, este viernes también viajará el presidente Iván Duque para acompañar el acto.

