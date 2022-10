Pese a implementación de acuerdo de paz, no hay grandes transformaciones: estudio

Según el tercer informe presentado por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame con fecha de cierre a 28 de febrero, el 69% de los compromisos en el Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc están en proceso de implementación.



El representante de la iniciativa Barómetro en Colombia, del Instituto Kroc, Borja Paladini Adell, aseguró que la implementación de los acuerdos ha sido persistente. Han hecho el seguimiento a los 578 compromisos, 400 de ellos ya están en marcha. "A 28 meses es una buena noticia, quizá desde la perspectiva colombiana se esperaría más, pero el progreso es significativo. Se ha logrado el desarrollo de los procesos que en otras partes del mundo tarda mucho tiempo".



Paladini explicó que el 23% de los 578 compromisos tiene un nivel completo y el 12%, intermedio. Así mismo, destacó que sigue funcionando el cese al fuego con la guerrilla del ELN y actualmente hay una relación directa entre las partes.



Sin embargo, el avance es poco transformador porque, según el estudio, sus repercusiones aún no tocan a los colombianos. Para Paladini, aún no se han aplicado los mecanismos para priorizar las atenciones, por ejemplo, a las víctimas rurales y por este motivo no se ven los cambios con un nivel de trasfondo.



Por otro lado, el informe resalta la importancia de la lucha contra las drogas y aunque aseguran que el Gobierno tiene priorizada la prevención del consumo de drogas, hay que avanzar en una respuesta más significativa al fenómeno del narcotráfico.



Paladini aseguró que el problema de drogas se ha centrado en si se erradica o se sustituyen los cultivos ilícitos, "pero si se desmantelan organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, los niveles de coca se reducen de forma mucho más efectiva, ¿por qué no pensar en hacer un esfuerzo y en vez de 42 fiscales especiales contra el narcotráfico sean 82?".



Sobre la Justicia Transicional, el informe asegura que Colombia se destaca por tener un mecanismo innovador en el mundo.



La seguridad de líderes sociales y excombatientes, según el informe, puede tener un impacto grave en el transcurso de la implementación de los acuerdos pues si los líderes no están seguros, ponen en riesgo que el acuerdo pueda mejorar la vida de otras personas.



Una de las preocupaciones es que, en algunos territorios, la seguridad es difícil y se está poniendo en riesgo a las víctimas. Por eso, piden que las políticas públicas del Gobierno mejoren la calidad de vida de toda la población colombiana.



Adicionalmente, los déficit presupuestales que reporta la Unidad de Víctimas y la Unidad de Búsqueda dadas por Personas Desaparecidas es preocupante, pero indican que es entendible ahora, "pero en unos 15 o 20 años Colombia no pude decir que no tiene presupuesto" ya que es un país en desarrollo que debe solucionar problemas de organización política y gubernamental.



Por último, destacan que el debate político genera incertidumbre a nivel territorial por lo que piden que la implementación y el acercamiento con las víctimas permita que se baje los niveles de polarización.



