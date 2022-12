Pese a imputación por Odebrecht, nuevo MinTransporte mantendrá a Andrade en la ANI

El recién nombrado ministro de Transporte, Germán Cardona, en entrevista con BLU Radio, reveló que mantendrá a Luis Fernando Andrade como director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a pesar de los señalamientos en su contra por el caso Odebrecht.



“Indudablemente. Tengo la certeza de que él podrá aclarar esas cosas y esperemos que todo salga de la mejor manera posible y esperamos que sus explicaciones sean satisfactorias”, dijo.



Cardona añadió que llevó a Andrade a la ANI por ser un “hombre eficiente y una personas absolutamente responsable”.



De otro lado, Cardona dijo que nunca conoció a un lobbista de Odebrecht durante el tiempo que se desempeñó en esa misma cartera, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos.



“No tengo idea sobre ese tema. Yo tuve relaciones con Odebrecht siendo ministro. Estos señores me visitaron en el ministerio en varias oportunidades, pero jamás supe que tuvieran un lobbista o jamás me lo dijeron que lo tenían”, dijo.



Agregó que cuando llegó al Gobierno los contratos de la Ruta del Sol ya estaban adjudicados.



“No conozco nada sobre el tema. Inclusive cuando Andrés Uriel Gallego era ministro tampoco me comentaron nada de eso”, añadió, tras manifestar que solo después supo que Odebrecht era una “multinacional del crimen”.



