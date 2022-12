Pese a levantar paro, siguen procesos disciplinarios contra pilotos, dice Avianca

Tras el anuncio de los pilotos de Avianca de terminar el paro que tardó 51 días, el presidente de la junta directiva de la aerolínea, Germán Efromovich, indicó que aún no ha sido notificado de la decisión, sin embargo, se mostró complacido.



“Es la decisión correcta, y la debían haber tomado hace mucho tiempo. No debían ni haber adherido a esta actitud sin sentido, ilegal. Pero como siempre, antes tarde que nunca”, dijo.



Efromovich aclaró que Avianca “respeta la ley y no ha llegado a un acuerdo con nadie”. Asimismo, aseguró que “no habrá ningún tipo de retaliación” con los pilotos que participaron en la huelga.



“Todos los pilotos que regresen a trabajar serán bienvenidos, pero todos, sin excepción, serán sujetos a los procesos disciplinarios dentro de las reglas de la compañía respetando la ley”, aclaró.



Indicó que, si dentro de las normas establecidas se decide que los pilotos que están regresando no cumplan con las leyes de la aerolínea, éstos serán despedidos.



Por otro lado, manifestó que no era necesaria la intervención de la Defensoría del Pueblo para llegar al fin del paro “porque los que no siguieron la ley fueron los líderes sindicales y las víctimas fueron los viajeros, esos son los que el defensor tenía que estar defendiendo. Avianca respeta la ley”.



Para el directivo, con este paro “todos perdimos” y aún “no termina hasta que lleguemos a la normalidad”.



Finalmente, informó que al inicio de la huelga perdieron más de 2 millones de dólares de ingresos, pero disminuyeron con el paso del tiempo.



Hasta el momento han regresado a sus labores 51 pilotos, puntualizó.

