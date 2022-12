Pese a no estar en paro, contratistas de MinTrabajo denuncian falta de pagos

Los contratistas del Ministerio de Trabajo han denunciado que desde hace casi 2 meses no reciben salario, a pesar de no participar en el paro y cumplir a diario con sus funciones.



Según lo denuncia uno de los afectados a Blu radio, son los mismos compañeros, los funcionarios de plantas que se encuentran en el paro desde hace 25 días, quienes evitan que ellos puedan radicar en las instalaciones del ministerio las cuentas de cobro para recibir el derecho a salario.

La semana anterior los funcionarios de planta del ministerio acordaron con la ministra de esa cartera, Griselda Restrepo, reponer el tiempo perdido por el paro, para recibir el salario del mes de mayo, situación que no ha cobijado a los contratistas, porque tienen que pasar una cuenta de cobro.