Petro desautoriza a Otty Patiño: excluye a ‘Chiquito Malo’ de suspensión de capturas

El presidente Gustavo Petro aseguró que no autorizó la inclusión de personas con solicitudes de extradición dentro del listado de integrantes del Clan del Golfo que serían trasladados a zonas de ubicación temporal como parte del proceso de conversaciones con el Gobierno.

Esto, luego de conocerse que la resolución presentada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz solicitaba suspender las órdenes de captura y extradición de 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos 13 personas requeridas en extradición por Estados Unidos. En la lista aparecía Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla de esa organización criminal.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro afirmó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no consultó previamente esa decisión con la Presidencia, pese a que funciona desde el mismo Palacio de Nariño.

Foto: AFP

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias ‘Chiquito Malo’ ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia”, señaló.

El presidente agregó que la comisión de paz elaboró una lista de 29 integrantes del grupo armado, incluyendo extraditables, pero reiteró que “en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.

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Petro anunció, además, que este martes habrá una reunión para revisar nuevamente el listado y definir la conformación completa de los 400 integrantes que participarían en el proceso.

Horas atrás, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que se abstiene, por ahora, de suspender las órdenes de captura contra los 29 integrantes del Clan del Golfo incluidos en la resolución del Gobierno. Primero, verificarán las condiciones jurídicas y los compromisos exigidos antes de tomar cualquier decisión.