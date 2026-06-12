Petro destaca caída de porcentaje de la pobreza en Colombia durante su gobierno

El presidente Gustavo Petro destacó los avances alcanzados por su gobierno en materia de reducción de la desigualdad y la pobreza en Colombia.

Según afirmó el mandatario, el país pasó de registrar en 2021 el nivel de desigualdad social más alto del siglo a evidenciar una disminución significativa del índice Gini en 2025, indicador utilizado para medir la distribución del ingreso y las brechas sociales.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

El jefe de Estado también resaltó que la pobreza monetaria se redujo al 28 %, la cifra más baja registrada en lo corrido del siglo. Además, informó que la pobreza extrema descendió al 9,6 %, alcanzando por primera vez un solo dígito en la historia reciente del país.

De acuerdo con el presidente, estos indicadores “representan un avance significativo en la lucha contra la exclusión social y evidencian una mejora en el acceso de millones de colombianos a ingresos y condiciones de vida más dignas”.



Durante su intervención, Petro subrayó que solo en 2025 cerca de 1,7 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y un millón superó la condición de pobreza extrema. Incluso, aseguró que, durante su administración, aproximadamente cuatro millones de colombianos han logrado superar la pobreza monetaria.

Pobreza en Colombia Foto: AFP - referencia

El mandatario calificó estos resultados como uno de los principales logros de su gobierno y reiteró que la reducción de la pobreza y la desigualdad constituye un objetivo central de su proyecto de transformación social para el país.