Petro dice que no amenaza con expropiación

El senador y candidato presidencial Gustavo Petro negó que su discurso en Cartagena, en el que llamó al senador Fernando Nicolás Araujo y a su familia ‘expropiadores’ y prometió devolver sus tierras a la población local, sea una amenaza de expropiación.

Petro insistió en la necesidad de que la población afrodescendiente sea la dueña de esas tierras, que hoy son de la familia del congresista, e hizo una promesa: que lo saquen del Palacio de Nariño, si llega a ser presidente, si no cumple.

“El espacio es esta tierra, que tiene que ser de la gente. Me echan ustedes de la Presidencia. Bienvenido que me saquen del Palacio de Nariño, si es que algún día llego a dormir allí, si incumplo la decisión de que este territorio sobre el cual estamos no le pertenezca al pueblo negro de Colombia. Ese es un compromiso, no solo este, sabemos que este es un tema nacional, pero aquí hay una deuda de cinco siglos con el pueblo negro que trajeron a la fuerza a la esclavitud y esa indemnización la tenemos que pagar ahora y se llama que el pueblo negro sea el propietario de este territorio que lo vio nacer, que lo crio, que lo sostuvo y que lo vio gritar libertad”, dijo.

Así respondió Gustavo Petro en Twitter: