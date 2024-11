Petro en medio de polémica por '+57': "Pierden el tiempo cantando pendejadas"

La letra de la canción '+57' escandalizó al país, a tal punto, que varios funcionarios del Gobierno nacional se pronunciaron. Desde Cartagena, el presidente Gustavo Petro se refirió a la "narcocultura" y aseguró que ese no es el tipo de turismo que buscan promover.

En medio de este pronunciamiento, el mandatario dijo: "pierden el tiempo cantando pendejadas", aunque no nombró puntualmente esta canción. Durante el 122 Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, uno de los eventos más destacados del sector a nivel mundial, el mandatario afirmó que buscan potencializar el turismo en el país; sin embargo, aclaró que su Gobierno va a frenar el turismo sexual y ordenó a la Policía perseguir el turismo depredador.

“Aquí no estamos ofreciendo a las mujeres para nada y yo me voy a encargar de dificultar ese tipo de turismo. Aquí el que crea que esta es una tierra para venir a dañar la dignidad de las mujeres y los niños va a tener dificultades para entrar. Si aparece el amor, nadie lo prohíbe, pero es el amor libre, no condicionado”, dijo.

Polémica por canción + 57. Foto: Instagram @karolg.

¿Por qué hay polémica por '+57'?

Lo que sería algo histórico para Karol G, terminó siendo un dolor de cabeza al generarse una fuerte controversia en torno a la letra de esta canción. Inicialmente la frase 'Mamasita desde los fourteen', que fue modificada, generó toda una controversia en este hecho y muchos aseguraron que "promovía el turismo sexual de menores", una problemática que afronta la ciudad de donde son los cantantes: Medellin.

"Si me importa mi gente y soy una persona que día a día busco cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas (...) Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva", expresó la 'Bichota' en medio de todo ese escándalo, defiendo la canción. Pero, por ahora, sigue dando de qué hablar, tanto así que diversas entidades han puesto su rechazo a la canción hasta el punto de pedir que sea retirada.