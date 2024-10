¿Presidente Petro estuvo el fin de semana en Cartagena tras haber sido incapacitado?

¿El presidente Gustavo Petro estaba enfermo, en Cartagena o tenía problemas de seguridad el fin de semana pasado? Esa son las preguntas que hoy muchos se hacen hoy en Colombia.

Recordemos que el presidente canceló su participación en el evento de víctimas de la UP en Bogotá el viernes porque estaba enfermo y aplazó su visita al Cauca, específicamente a El Plateado tras la entrada al corregimiento del Ejército Nacional.

Esto generó una serie de cuestionamientos en redes sociales. El presidente informó el viernes en X, su red social favorita, que tenía gripa y que por recomendación médica no podía cumplir su agenda.

“He suspendido mi agenda del día de hoy, los médicos me han recomendado reposo debido a un fuerte cuadro gripal y respiratorio. Hoy acompaño a todas las víctimas y, como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica”, escribió el presidente.

En otro intento por explicar lo sucedido la directora del Dapre, Laura Sarabia, dijo que el presidente no estuvo en El Plateado por cuestiones de seguridad.

"Yo me reafirmo y desde la Presidencia nos reafirmamos en que el presidente no fue al Cauca por condiciones de seguridad y estará presente en los próximos días", aseguró Sarabia.

¿Petro estuvo en Cartagena?

La polémica no paró ahí, pues el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid publicó ayer varios mensajes en X, en los que, primero, inicia preguntando a la Presidencia de la República si Petro Realmente estaba incapacitado, para concluir el presidente no asistió al evento de la UP y al Cauca por cuestiones médicas, sino porque estuvo el fin de semana en Cartagena.

Esta versión la confirma esta mañana el diario El Colombiano, que dice que tres fuentes independientes le confirmaron a ese medio que Petro viajó a Cartagena y un dato adicional: este viaje habría sido en un avión distinto al de Presidencia de la República.