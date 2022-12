Petro pide revisar convocatoria a Consulta Anticorrupción tras desmonte del uribismo

El debate sobre la Consulta Anticorrupción, a 17 días de que los ciudadanos acudan a las urnas, atraviesa uno de sus puntos más álgidos. Con el cambio de gobierno y la nueva realidad política del país hay preocupación en los promotores de la iniciativa ciudadana.

Tras el desmonte del uribismo, que había anunciado su apoyo semanas atrás y hoy replanteó esa decisión, el senador Gustavo Petro, una de las voces de mayor peso en el Senado, cuestionó el tema y acusó al presidente Iván Duque de “hacer trizas la consulta”,

al anunciar la presentación de un paquete de reformas que plantean los mismos objetivos de lo que se votará el próximo 26 de agosto.

“Mal hace el presidente Duque de hablar de un pacto y al mismo tiempo bajarse de su propia palabra de apoyar la consulta. Yo le sugeriría al comité que inscribió los cuatro millones de firmas, que son de ciudadanos contantes y sonantes, que analicemos, dada esa nueva situación política, si es válida la asistencia el 26 de agosto a las urnas, o si es mejor exigirle al presidente de la República, independientemente de las palabras de este Congreso, que le diga al pueblo si va a apoyarla”, mencionó.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, una de las promotoras de la iniciativa, cuestionó que la bancada de Gobierno no esté respaldando esta causa, como se comprometió a hacerlo semanas atrás.

“Nosotros, desde el Centro Democrático, hemos venido defendiendo la bandera anticorrupción. Esta consulta es un tema que trasciende las filiaciones políticas y se trata de un proyecto de una ciudadanía que pertenece a diferentes partidos políticos. El compromiso de este partido será que la bancada del Centro Democrático votará afirmativamente todos los puntos de esta consulta; hará campaña en las calles por el sí”, dijo en abril pasado ante el Congreso la senadora Paloma Valencia.

La defensa de Uribe a Duque

Por su parte, el senador Álvaro Uribe, jefe de la bancada del Centro Democrático, dijo que su cambio de opinión es personal y no involucra al presidente Iván Duque, de quien dijo tiene un compromiso real con la lucha anticorrupción.

“El presidente Duque cumple la palabra, no se les olvide esto. Él está cumpliendo la palabra con los proyectos que presentó su gobierno, él no ha dicho que no la va a apoyar. Otros tenemos el derecho de decir que preferimos apoyar las propuestas del Gobierno”, concluyó.

