Petro propone que los taxis presten servicio colectivo para competir con Uber

El alcalde Gustavo Petro , en entrevista exclusiva con Blu Radio, dijo que la administración distrital estudia legalizar el permiso para que los taxis amarillos puedan prestar servicio colectivo, aumentando las tarifas pero dividiéndolas entre los usuarios.

Publicidad

“Hay una norma que a mí me gustaría que quitaran, una prohibición en alguna norma nacional al taxista para usar colectivamente el taxi y eso lo coloca en desventaja con el otro servicio. En lugar de estar buscando quitar el otro servicio, que es un adelanto, el Uber, lo que debería el Gobierno Nacional es quitarle la prohibición al taxista que le impide usar el taxi de forma colectiva”, le dijo el alcalde Petro a Blu Radio.

El alcalde de Bogotá dijo que se debería poner una política nacional sobre pensiones y cesantías para los conductores de taxis. Dijo que por el Distrito está evaluando subir las tarifas de las carreras de taxis en la capital “que permita la protección social del taxista” ( Escuche también: Taxistas desisten de irse a un paro nacional por decreto en contra de Uber ).

Publicidad

“Hay que acompañar las medidas, sí. Subir tarifas para pagar protección social, que van en favor del trabajador, pero también permitirle el uso del servicio colectivo para competir con el sector privado”, explicó.

Publicidad

El alcalde también habló su relación con el Gobierno de Juan Manuel Santos , la estrategia para trabajar de la mano con el vicepresidente Germán Vargas Lleras y los enfrentamientos que ha tenido con el procurador Alejandro Ordóñez .

“Vargas Lleras no ha dejado ejecutar en Bogotá. Sus amigos dañaron el POT, es lo que más me entristece de todo esto. Era de una avanzada urbanística y nosotros intentamos cambiar el negocio haciendo que la construcción garantizara el espacio (...) Lo que le diría es que cambie de actitud, que hablemos pero en beneficio de la ciudad, no en perjuicio de la ciudad”, dijo el mandatario distrital.

Publicidad