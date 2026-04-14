Petro volvió a hablar de sexualidad durante el consejo de ministros; también mencionó a Shakira

Nadie se lo esperaba, pero el presidente Gustavo Petro volvió a los comentarios sexuales durante el consejo de ministros de ayer lunes, celebrado en la ciudad de Ipiales. Mencionó a Shakira antes de decir que el "clítoris y el pene hay que amarrarlos al cerebro”.

Fue al cierre del consejo de ministros cuando el presidente habló sobre un fragmento de la canción de Shakira con el productor Bizarrap, la muy conocida Sesión 53, donde la artista dice “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

El presidente Petro interpreta que ese mensaje tiene que ver con que las mujeres están vendiendo su cuerpo para facturar, y aseguró, citando una supuesta teoría de Engels, que la forma es más importante que el fondo y eso desató la risa de los ministros de defensa y de comercio exterior.

En medio de su intervención, además invitó a todo su gabinete a buscar la frecuencia 852 hertz. Dijo que escucharla ayuda a conectarse con el universo y a estimular una glándula del cuerpo humano. No lo dice pero se trata de la glándula pineal.



Hay que decir que algunas personas dicen que las ondas de la frecuencia 852 sirven supuestamente para elevar las experiencias espirituales permitiendo conectar con la felicidad y la libertad.

Toda esta serie de comentarios ocurrieron en pleno Consejo de Ministros en el que el presidente también habló del paro nacional por el avalúo catastral, de sacar a los alcaldes de su cargo, del traslado inmediato a Bogotá de los cabecillas criminales que organizaron el mega parrandón vallenato en la cárcel La Paz de Itagüí, de la crisis con Ecuador y de un supuesto saboteo del frustrado encuentro con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez en la frontera con ese país.

Gran parte del consejo de ministros el presidente Petro usara gafas negras. En algún momento dijo que las usaba por recomendación médica, debido a que ha visto "mucha belleza exuberante en Colombia", "Benedetti no hable mucho de esto.

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