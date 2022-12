Petróleo Brent cayó a niveles no vistos desde la crisis de 2008

El Brent abrió a 37,73 dólares, un 0,5% menos que al cierre de la jornada anterior, y una hora después cotizaba a 37,66 dólares, unos niveles no vistos desde la crisis de 2008.



Los expertos no vislumbran una recuperación de los precios a corto plazo, por la falta de señales de un recorte de la producción. (Lea además: El petróleo cayó a USD 36,78, su nivel más bajo desde 2009 )



Los precios del oro negro se han desplomado un 40% este año, pero en los últimos días la caída se ha acentuado porque los miembros de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no se han puesto de acuerdo para fijar un límite de producción.



A esto se sumó la perspectiva de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de que la demanda de crudo no crecerá en 2016 al ritmo esperado.



El descenso del petróleo se ha traducido en una fuerte caída del precio del carburante en el Reino Unido. EFE