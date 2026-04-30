Piden a JEP aclarar alcance de nueva cifra de falsos positivos: cuáles están confirmados

En medio de la actualización de cifras de falsos positivos, que elevó a más de 7.800 el número de víctimas documentadas en el país, han surgido cuestionamientos sobre el nivel de verificación real de estos casos. Ese es el caso del politólogo y activista Juan José Serrano, quien radicó un derecho de petición ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para solicitar mayor claridad sobre el alcance de esos datos dentro del Caso 03.

Serrano pidió a la jurisdicción precisar cuántas de esas más de 7.000 víctimas han sido identificadas de manera completa, es decir, con nombre, documento de identidad y lugar de los hechos, y cuántas aún permanecen en proceso de verificación.

“En Colombia siempre se ha hablado de 6.402 casos, que es el universo provisional de los hechos, es decir, un cruce entre lo que ha dicho el centro de memoria histórica, lo que han dicho fundaciones y los que han dicho ONGs, y ahora lo aumentaron a 7.000 al ampliar el margen de años. Pero lo que hay que aclarar aquí es que estos casos no han sido verificados”, subrayó Serrano.

Además, el derecho de petición solicita información sobre la distribución geográfica de los hechos, con el fin de establecer en qué departamentos se concentran los casos documentados y si existe un desglose que permita dimensionar su impacto territorial.



“Solicito que se señale la lista de departamentos en los que la JEP tiene documentados o confirmados estos hechos, indicando si es posible el número de casos registrados por departamento”, señaló en el documento.

También pide a la JEP explicar los criterios que utiliza para pasar un hecho del universo provisional a la categoría de caso confirmado, así como el número de registros que siguen pendientes de validación.

El activista también pidió a la jurisdicción detallar las diferencias procesales dentro del sistema para los comparecientes de la Fuerza Pública que reconocen su responsabilidad frente a quienes la niegan. En particular, busca conocer las rutas que sigue cada caso, los tipos de sanciones aplicables y los beneficios a los que pueden acceder quienes aportan verdad, en contraste con quienes optan por no hacerlo.