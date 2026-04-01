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Blu Radio  / Nación  / Plan Éxodo moviliza 3,7 millones de vehículos: autoridades activan medidas de movilidad

Plan Éxodo moviliza 3,7 millones de vehículos: autoridades activan medidas de movilidad

De cara al Plan Retorno, se prevé la movilización de aproximadamente 1,7 millones de vehículos, por lo que ya están definidas estrategias de manejo de tráfico.

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