Plan Éxodo moviliza 3,7 millones de vehículos: autoridades activan medidas de movilidad

En el marco del Plan Éxodo en Cundinamarca, las autoridades proyectan una masiva movilización de vehículos desde Bogotá hacia distintos destinos del departamento, en medio de operativos y recomendaciones para mitigar la congestión en los principales corredores viales. El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Diego Jiménez, confirmó que se espera el tránsito de cerca de 3,7 millones de vehículos durante esta fase, de los cuales ya más de 370.000 han salido de la capital.

Uno de los puntos críticos identificados por las autoridades es la Autopista Sur, corredor que concentrará una alta demanda vehicular. Según explicó el funcionario, “el corredor de la Autopista Sur concentrará una gran demanda, con alrededor de 72.000 vehículos que salgan por este corredor”, lo que ha llevado a reforzar las medidas de regulación y control en esta vía estratégica.

Secretaria de Moviliad Cali

De cara al Plan Retorno, se prevé la movilización de aproximadamente 1,7 millones de vehículos, por lo que ya están definidas estrategias de manejo de tráfico. Entre ellas se encuentran los reversibles en corredores clave como Apulo-La Mesa-Mosquera-Bogotá, que operarán el sábado desde las 2:00 de la tarde y el domingo desde las 10:00 de la mañana. A estas medidas se suman reversibles en Soacha, que estarán habilitados entre las 2:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, así como la posible habilitación del carril exclusivo de TransMilenio en caso de alta congestión.

Las autoridades también hicieron énfasis en la importancia de tomar rutas alternas, especialmente por las obras en curso en Soacha relacionadas con la ampliación de TransMilenio. En ese sentido, señalaron que “la recomendación surge por las obras de TransMilenio Fase 2 y Fase 3, que hoy ya podemos anunciar a todos: vamos en un 72 % de avance en Soacha, y en ese sentido se dificulta la movilidad”. Frente a este panorama, indicaron que la apuesta institucional es garantizar opciones de desplazamiento más fluidas para los viajeros.



Dentro de las rutas sugeridas, se destaca el uso del corredor de La Mesa a través de Mondoñedo, Mosquera y Girardot, permitiendo la conexión con la Ruta Nacional. También se contempla como alternativa el paso por Mondoñedo hacia Chusacá.

En paralelo, la Gobernación de Cundinamarca informó sobre avances en las obras de infraestructura que impactan la movilidad regional. Con corte al 21 de marzo de 2026, la extensión de TransMilenio en Soacha alcanza un 72 % de ejecución, con progresos en infraestructura vial, espacio público y redes de servicios.

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Como parte de estas mejoras, fue habilitado un puente peatonal que conecta el Portal El Vínculo sobre la Autopista Sur, ubicado frente al acceso al patio y la calle 31 Sur. Esta estructura busca mejorar las condiciones de seguridad y movilidad de los peatones en uno de los sectores con mayor flujo en el municipio.