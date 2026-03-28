Plan Éxodo en Antioquia: hay al menos 40 frentes de obras en vías afectadas por lluvias

Aunque los principales ejes viales de Antioquia se encuentran habilitados de cara al alto flujo de vehículos que se registrarán en los próximos días con motivo del inicio de la Semana Santa, hay novedades en varios corredores en los que avanzan obras para garantizar su completa transitabilidad.

Según la Secretaría de Infraestructura del departamento hay 40 frentes con maquinaria amarilla en diferentes zonas atendiendo novedades principalmente generadas por las lluvias, 11 de ellas en la subregión de Urabá, recientemente afectadas por este tipo de fenómenos.

Juan Miguel Gómez Arbeláez, subsecretario Operativo de Infraestructura, se refirió a las disposiciones especiales durante estos días que contarán con acompañamiento de diferentes autoridades.

"Para el inicio de la Semana Santa debe tener en cuenta que en todos los corredores viales se tendrán dispositivos de éxodo los días 27 y 28, igual que el miércoles 1 y el jueves 2 de abril. Para la operación retorno también se tendrán operativos especiales los días 4 y 5 de abril", explicó el funcionario.



El domingo 29 de marzo el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., en sentido Rionegro – Medellín, así como la vía Las Palmas tendrá circulación en un solo carril, el izquierdo de ascenso, por la ciclovía entre las 5:30 a.m. y 12:00 m.