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Plan Éxodo en Antioquia: hay al menos 40 frentes de obras en vías afectadas por lluvias

Habrá disposiciones especiales para el retorno a Medellín en la tarde del domingo.

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