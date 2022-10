Plan Nacional de Desarrollo en vilo, ¿quién tiene la culpa?

El escenario para el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso no es el mejor. Las tensiones políticas se han impuesto en el debate dejando el proyecto a su suerte y prácticamente a la puerta de que sea decretado por el Gobierno por falta de tiempo para votarlo en el legislativo, como corresponde.

Publicidad

Este jueves se iba a producir una sesión clave para la iniciativa, que es nada más y nada menos que la hoja de ruta del Gobierno de Iván Duque, pero el malestar de varios congresistas de distintos partidos terminó obligando a suspender la discusión por falta de quórum.

Vea también: El Congreso presiona y el Gobierno dice que no cederá sobre aprobación de PND

Publicidad

Horas después, a propósito de los reclamos del Gobierno, se produjo un comunicado de ese grupo de parlamentarios explicando las razones por las que decidieron abandonar el debate.

Publicidad

“Faltando tres días para que se venza el término para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, solo hasta ayer, miércoles 20 de marzo, en las horas de la tarde, el gobierno nacional radicó la ponencia mayoritaria de cerca de 900 páginas y más de 128 artículos nuevos, para que fueran estudiados y aprobados de un día para otro, sin ningún tipo de estudio por parte de los congresistas”, dice el pronunciamiento.

La oposición presentó una constancia expresando su inconformidad ante la intención del Gobierno de “aprobar a pupitrazo” el PND, a la cual se sumaron miembros de las bancadas del Partido de la U, Partido Liberal y de Cambio Radical “que comparten las preocupaciones”.

Publicidad

Vea también: Líderes indígenas destacan inclusión de recursos como parte principal del PND

Publicidad

Además, los congresistas dejaron claro su rechazo a los pronunciamientos de parlamentarios cercanos al gobierno, que calificaron la ausencia de “injustificada”, y afirman que, por el contrario, están siendo “responsables con el país y con los votantes al no aceptar que se vote en estas condiciones lo que será́ la política de gobierno en este cuatrienio”,

Finalmente, hacen un llamado a los demás integrantes de las comisiones económicas “para que se tomen el tiempo necesario y analicen la ponencia presentada por el gobierno”.

Publicidad

Otras voces en la oposición

Publicidad

Sin embargo, no toda la oposición está sintonizada con esa posición. La representante Catalina Ortiz, de Alianza Verde, indicó que la aprobación por decreto “genera un montón de incertidumbres jurídicas, porque no se sabe qué es el lo que el gobierno podría modificar vía decreto y que no”.

“Hay muchas fuerzas en juego. Hay algunos que dicen qué hay congresistas interesados en sobornar o chantajear al Gobierno. Yo voy a votar porque me puedo oponer a lo que propone el gobierno, pero votando negativamente y que me derroten, si ese el caso, pero romper el quórum me parece que es caer en el juego“, agregó la congresista vallecaucana.

Publicidad

Vea también: Denuncian intento por invisibilizar a la población LGTBI en el Plan de Desarrollo

Publicidad

Lo que dice la bancada de gobierno

Otras cosas piensan quienes apoyan la iniciativa del Gobierno. La senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, cuestionó a sus colegas e insistió en que buscarán aprobar el proyecto vía Congreso.

Publicidad

Lamento que por la ausencia injustificada de algunos congresistas no haya sido posible votar hoy el Plan Nacional de Desarrollo. Mañana seguiremos trabajando y cumpliendo el deber de decidir sobre la construcción de mejores condiciones para todos los colombianos. pic.twitter.com/WzLAXaRfd4 — María del Rosario Guerra (@charoguerra) March 21, 2019

Publicidad

El presidente del Senado, Ernesto Macías, coincidió en la importancia de que el Congreso sea quien apruebe la iniciativa.

El Plan Nacional de Desarrollo no tiene color político, luego el compromiso del Congreso es con todos los colombianos que esperan las soluciones priorizadas en el Proyecto. El PND debe ser aprobado. pic.twitter.com/lmh4xIma3r — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) March 22, 2019

Publicidad

Este viernes habrá un intento definitivo para salvar el proyecto y evitar que termine siendo decretado por el gobierno.