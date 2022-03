Plata que mostró MinDefensa era de ganancias del bazar: padre de joven muerto en Puerto Leguízamo

Argemiro Hernández, padre de Didier Hernández, uno de los fallecidos en la operación militar efectuada el pasado lunes 28 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, dijo que su hijo no tenía nada que ver con grupos armados y que era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Remanso.

El señor Argemiro argumento que las personas estaban reunidas en ese momento por un bazar para recaudar fondos en pro de las comunidades, evento que había empezado el pasado viernes. Y su hijo estaba ahí por su función como presidente de la Junta, cargo que habría ganado por elección popular.

Publicidad

En el bazar se vendió comida y alcohol, razón por la que alcanzaron a recaudar más de 10 millones de pesos, dinero que tras el ataque del Ejército fue incautado por parte de los miembros de la fuerza pública.

“En el momento él estaba con puestos de comida con la esposa, que también murió, vendiendo empanadas y sancocho. La plata que están mostrando como de narcotráfico, que estaba allí, que son 10.500.000 pesos, es de pura comida del bazar. Él era el presidente y a él le daban la plata”, dijo.

Añadió que en el momento del ataque había unas 70 personas tomando trago y festejando cuando entraron hombres armados disparando indiscriminadamente.

Hernández también dijo que el video que reveló el ministro de Defensa no es de la zona: “Tres días la gente tomando trago, eso debería estar lleno de envases. Eso no aparece en el video porque es un montaje. El video no corresponde en nada con la actividad que se estaba realizando ahí”.

Publicidad

Hernández manifestó que su hijo se dedicaba a construir casas en madera, pero que no tenía nada que ver con cultivos ilícitos.

“A mi hijo lo asesinaron de un tiro de gracia. A la esposa de él le pegaron un tiro en las piernas y se desangró. Un señor lo auxilió, cuando se devolvieron a matarlo, él se lanzó al río”, relató.

Publicidad

Escuche la entrevista a Argemiro Hernández en Mañanas BLU: