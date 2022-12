Plutón tiene los tres elementos para que haya vida: directora de New Horizons

La colombiana Adriana Ocampo, directora de la misión New Horizons, celebró en Mañanas BLU la “hazaña” ocurrida este martes, cuando por primera vez el hombre llega, al menos con una sonda, a los límites del sistema solar.



“La importancia es que Nuevos Horizontes, que fue lanzado en 2006, llega al último vestigio no explorado de nuestro sistema solar”, dijo (Lea también: Esta es la primera imagen en HD que la humanidad conoce de Plutón ).



Además, manifestó que Plutón, que hasta el 2006 era considerado el noveno planeta de nuestro sistema solar, tiene todos los elementos necesarios para que haya vida.



“Tenemos agua hielada, tenemos una atmósfera, que es la capa protectora que hace que esa capa de hielo no se pierda en el espacio sideral y además tiene material orgánico. Esos tres elementos son necesarios para que se dé la vida como la conocemos nosotros”, explicó



Ocampo, sin embargo, que habrá que esperar a que la información en alta definición que enviará News Horizons tras el paso por Plutón (Lea también: New Horizons, la sonda de la NASA llega a Plutón ).



De otro lado, señaló que esta misión permitirá estudiar más a fondo la composición del Universo: “Nos va ayudar a reescribir muchas cosas del conocimiento de la humanidad sobre el Universo porque vamos a entender cómo se conformó el sistema solar, a entender la distribución de elementos en el sistema solar”.



En ese sentido dijo que la exploración espacial abre puertas a innovadoras soluciones a los problemas que hoy la Tierra afronta como planeta, tales como el calentamiento global.



Ocampo también enfatizó que es gracias a la exploración espacial que la Tierra puede ser protegida de amenazas y recordó que el mismo calentamiento global fue descubierto gracias a ello (Lea también: New Horizons alcanza su mayor aproximación a Plutón: siga aquí los detalles ).



“La mayoría de las personas desconoce que el efecto invernadero lo descubrimos gracias a la exploración del planeta Venus. Gracias a que se aplicaron a la Tierra los modelos atmosféricos que se aplicaron en ese planeta. Fue ahí que se empezó a concientizar la comunidad científica de este efecto que puede producir cambios climáticos”, dijo.



New Horizons se aproximó este martes a unos 12.500 kilómetros de Plutón, lo más cerca que se ha estado nunca del desconocido planeta enano.