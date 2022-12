PND no crea sobretasas; eso es un invento de la oposición: Simón Gaviria

Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, defendió en BLU Radio el Plan Nacional de Desarrollo que pasó a sanción presidencial y al respecto indicó que las sobretasas son un invento de la oposición.



“Este plan de desarrollo tiene un componente profundamente social y contrario a lo que dice la oposición va a tener un impacto muy positivo en el bolsillo de los colombianos”, dijo.



Impuesto de descongestión y contaminación



“Actualmente en Colombia tenemos un modelo de transporte que es auto sostenible, lo que significa que los cierres financieros solo se pueden hacer sobre a través de la tarifa. Eso significa que cuando la demanda no llega los alcaldes deben subir la tarifa lo que los obliga a llevar un círculo vicioso destructivo frente a la calidad del transporte público en Colombia".



Gaviria indicó que el PND elimina ese sistema autosostenible y “vuelve el modelo sotenible”, es decir, queda habilitado para poder recibir subsidios de transporte.



“Lo que estamos haciendo es a través de esas contribuciones, o con recursos propios, ellos puedan subsidiar el transporte público”, dijo.



Agregó que este impuesto es opcional y por eso cada municipio tiene autonomía para aplicarlo o no.



Pico y Placa



A propósito, Gaviria explicó que los alcaldes quedan habilitados para determinar si crean un impuesto para que quien quiera sacar su vehículo el día que tenga restricción pague por ello.



“Hoy los bogotanos, por ejemplo, tienen el pico y placa. Cada uno toma las decisiones de manera correspondientes pero están sujetos a las aprobaciones de los concejos”, agregó.



Alumbrado público



Sobre este tema, el funcionario explicó que este impuesto fue creado con la Ley de 1913 en la cual no se definieron los componentes del mismo.



“Al ocurrir eso, a través de los años es que 904 municipios vienen cobrando alumbrado público pero lo hacen de manera irregular”, dijo.



Agregó que lo que hace el PND es poner orden y dejar que la contribución tenga “todos los temas estrictamente definidos” para que no haya abusos.



Incluso afirmó que es probable que haya en algunos sectores una disminución de tarifas.



Predial



“Predial no tiene ningún tipo de modificación. Acá la figura de autoavalúo, que ha sido una figura importante para Bogotá, se extiende a todo el país”, dijo.



En ese sentido, Gaviria defendió que lo que ha producido una explosión en el cobro del impuesto en la capital es la actualización catastral y no el autoavalúo.



Icetex



Gaviria aclaró que no es cierto que se acaben los créditos del Icetex para la clase media: “Históricamente hay una línea de crédito de cero tasa de interés y está beneficiando a estratos 1,2 y 3. Nuestra preocupación es que identificamos 80 mil colombianos de altos ingresos que viven en estos estratos por lo que no queremos que se sigan subsidiando a ellos porque quita recursos a los que menos tienen”.



“El beneficio queda para estos estratos, pero se usa un doble filtro, que es el Sisben, para sacar de los beneficiarios a lso colombianos más humildes”, manifestó.



Cuota de televisión



Sobre este tema, el director de Planeación dijo que el Senado mandó un mensaje claro al hundir la propuesta que buscaba una cuota de programación extranjera más alta.



Sobre el tercer canal, Gaviria dijo que en el debate se hicieron varias precisiones: “En la actual manera cómo funciona el Canal Uno requiere una revisión, pero se deja expresamente claro que el canal no puede ser privado, que cualquier proceso de adjudicación tiene que hacerse por licitación y que los concesionarios que ocupen el canal tienen que pagar a la Nación por el uso de la infraesctrura”.