"Podemos estar hablando de un escenario de cartelización": SIC alerta alza de tarifas en telefonía

El aumento en los precios de la telefonía celular y el internet en Colombia pasó de ser un dato de inflación a una señal de alerta para las autoridades. El más reciente informe del DANE, que ubicó a las comunicaciones entre los rubros que más subieron, abrió un debate que ahora entra en terreno de investigación formal.

En entrevista con Mañanas Blu este miércoles 15 de abril, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, dejó claro que el panorama aún no tiene respuestas definitivas, pero sí suficientes señales para encender las alarmas en el mercado.



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La funcionaria confirmó que ya se iniciaron requerimientos de información a los operadores para entender qué está detrás del incremento en los precios. El objetivo es determinar si se trata de ajustes normales o de posibles irregularidades.

“No sabemos cuáles fueron las causas, ni quiénes, ni cómo, a qué obedecieron”, afirmó Rusinque, al explicar que el informe del DANE no permite identificar responsables ni razones específicas del aumento.

En ese contexto, insistió en que la prioridad es analizar los datos antes de sacar conclusiones. “Lo primero que tenemos que hacer como autoridad es solicitar la información, evaluarla”, dijo.



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¿Cartelización o comportamiento del mercado?

“Podemos estar hablando de un eventual escenario de cartelización”, advirtió la superintendente, al referirse a las hipótesis que se analizan frente al incremento en los precios.

Aunque aclaró que se trata de una posibilidad y no de una conclusión, señaló que existen distintos factores que podrían explicar el alza, pero que todos deben ser verificados con información técnica.

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Sobre la relación entre el aumento de precios y la reciente fusión entre Tigo y Movistar, Rusinque pidió prudencia. “Que el aumento de los precios sea consecuencia de esa fusión es algo que está por determinarse”, explicó.



Mercado concentrado y posibles sanciones

La superintendente recordó que el sector de telecomunicaciones en Colombia ha sido históricamente concentrado, lo que obliga a una vigilancia constante. En ese sentido, explicó que la integración de operadores buscaba equilibrar el mercado, pero que su impacto real aún está bajo análisis.

También advirtió que, si se comprueba alguna irregularidad, la entidad actuará. “Tenemos toda la capacidad para accionar las respectivas medidas correctivas”, señaló.

Por ahora, la investigación avanza mientras crece la preocupación de los usuarios, debido a que el costo de la conectividad sigue subiendo y aún no hay un porqué.