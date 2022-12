Polémica en Italia por carteles que anunciaban bautizo con alusiones mafiosas

Las autoridades policiales de Catania (sur) han retirado de las calles de esta ciudad siciliana varios carteles publicitarios de grandes dimensiones en los que se anunciaba el bautizo de un niño con alusiones a la mafia local, "Cosa Nostra".

Publicidad

oggi a Catania siete tutti invitati al battesimo del pupo: #Casamonica non c'è, ma il padrino di sicuro pic.twitter.com/DaVAJOwHuI — Valter Delle Donne (@ValterDD) September 20, 2015

En el cartel, de seis metros de ancho por tres de alto, aparecía la imagen del bebé y el lema "esta maravillosa criatura es... ¡cosa nuestra!", en italiano "cosa nostra", nombre de la organización criminal que tradicionalmente opera en la isla.

Publicidad

Asimismo se avanzaba que la ceremonia sacramental sería retransmitida por radio y que estaría sucedida por una gran fiesta a la que asistirían personajes famosos y artistas locales, cuyos rostros aparecen también en el anuncio.

Publicidad

El jefe de Policía de Catania, Marcello Cardona, ha ordenado la retirada inmediata de los carteles, algo en lo que han colaborado también agentes de los Carabineros e incluso los propios familiares del niño, según informan los medios locales.

Las mismas fuentes informaron de que el padre del niño es Francesco Rapisarda, con antecedentes penales por robo y narcotráfico y próximo al clan mafioso de los Laudani.

Publicidad

Sin embargo el padre de "la criatura de Cosa Nostra", como ha sido apodado el niño en las redes sociales, ha asegurado que no pretendía resultar ofensivo y ha anunciado la cancelación del bautismo, que debía celebrarse hoy.

Publicidad

"He suspendido todo, he anulado la fiesta. Yo no quería ofender a a nadie, ni a la Iglesia ni a las instituciones. Todo ha sido una broma", ha señalado el progenitor en declaraciones recogidas por el diario La Repubblica.

En Sicilia se ha convertido en una especie de moda anunciar por todo lo alto este tipo de eventos personales y no es raro ver en sus ciudades, sobre todo en las periferias, carteles con declaraciones de amor o de perdón.

Publicidad

Este caso -por su cariz exhibicionista- ha recordado al funeral del capo del clan romano de los Casamonica, que fue enterrado el pasado mes con una ceremonia en la que no faltó una ostentosa calesa, la música de la película "El Padrino" y un helicóptero lanzando pétalos de flores desde el cielo. EFE