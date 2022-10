Polémica por estado financiero de Triple A

En medio de la Asamblea General de Triple A, llevada a cabo este martes en la sede norte de la compañía, un grupo de accionistas clase B decidió romper y prender fuego a las cerca de 200 páginas que contenían los informes sobre el estado financiero de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla, argumentando que este reporte se sale del contexto legal.

"Hay unas incongruencias, por ejemplo, en el manejo que le dieron a una cuenta por valor de más de 30.000 millones de pesos (...) Les pedimos al fiscal General de la Nación y al alcalde de Barranquilla que le presten atención a lo que pasa en Triple A", expresó Hernando Acuña, socio minoritario.

Frente al rechazo de los accionistas clase B, al término de la Asamblea General, el gerente de la Triple A, Guillermo Peña, insistió en que los estados financieros sí van acordes con la realidad.

"Pasaron por la revisoría fiscal y no tienen ningún comentario. Ellos (los socios minoritarios) tienen algunas observaciones que nosotros no las entendemos", respondió el gerente, y agregó que a la fecha "la compañía no ha incumplido ninguna de sus obligaciones, a pesar de las limitaciones que tiene en materia de acceso a créditos".

Cabe recordar que el 82% de las acciones de la Triple A están ahora en manos de la Sociedad de Activos Especiales, tras un proceso de extinción de dominio que efectuó la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta la compañía.

