Polémica por presencia de ‘Andrés París’ en charla en colegio de Bogotá

La hermana Gloria Corredor, presidenta de la Confederación de Colegios Católicos de Colombia, dijo en BLU Radio que alias ‘Andrés París’, guerrillero de las Farc, no fue el único invitado a un conversatorio que se llevó a cabo en el Colegio Bethlemitas de Bogotá.



“Se trató de un conversatorio y no era el único invitado. Era una propuesta pedagógica para escuchar los puntos de vista. Estaban cinco personas distintas. Sé que estaba un miembro de las Fuerzas Militares, de la Unidad de Víctimas y un abogado”, dijo.



La religiosa aclaró que la actividad la desarrolló en el marco de una propuesta de trabajo para la paz que tienen las Hermanas Bethlemitas.



“Estamos en un posconflicto y hay que dar la oportunidad para escuchar a otros”, manifestó, tras señalar que el objetivo era escuchar diferentes puntos de vista.



Sobre la molestia de los padres, la hermana dijo que los gestos de violencia no llevan a nada y que el que se niegue a escuchar al otro ya, de un cierto modo, lo está ejerciendo, aunque dijo que entiende la posición de los papás.