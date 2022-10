Policía desarticuló banda de jíbaros que expendía droga en el sur de Bogotá

El coronel Javier Barrera, comandante de la Sijin, informó en Blu Radio sobre el duro golpe a una banda dedicada al microtráfico que se hacía llamar ‘Los Piñas’ y operaba en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

Publicidad

“Fue una desarticulación de esa estructura delincuencial en la localidad de San Cristóbal, concretamente en el barrio Juan Griego, fueron 10 capturas, 4 armas de fuego, una granada de fragmentación, mil dosis de bazuco, dos inmuebles, 11 allanamientos y 2 millones de pesos en efectivo”, reveló el coronel Barrera.

El comandante de la Sijin también aseguró que los jíbaros traían sustancias desde el departamento del Meta, tenían inmuebles donde las almacenaban y posteriormente la comercializaban en pequeñas dosis de marihuana y bazuco que eran expendidas en la modalidad de domicilio por menores de edad.

Publicidad

Los integrantes de la banda, que alcanzó a comercializar cerca de 120 millones de pesos, según el coronel, serán llevados a la URI, pese al paro judicial y la situación de hacinamiento.

Publicidad

“Como policía no se puede parar porque el delincuente no para, no tiene que ver que haya paro judicial o que el Inpec esté en operación reglamento, la obligación de la Policía Nacional es capturar los bandidos”, puntualizó.

Finalmente, Barrera hizo un llamado a los padres de familia para que estén pendientes de sus hijos, establezcan diálogos y cuiden las amistades que frecuentan los menores, ya que el microtráfico funciona generalmente en los colegios.