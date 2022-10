Policía entregó balance de acciones en el Cauca tras 15 días de protestas indígenas

El general Oscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, entregó un balance de las acciones adelantadas en el departamento del Cauca, en medio de la minga indígena que ha derivado en el bloqueo de la vía panamericana que ha obstaculizado el paso de alimentos y combustible, y entre otras, ha derivado en enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD.

Señaló que se han realizado 32 intervenciones con el escuadrón móvil antidisturbios, en medio de las protestas que, según indicó, han sido registradas 22 acciones de frentas. Agregó que 13 personas han sido capturadas y de ellas a cuatro se les dictó medida de aseguramiento y se encuentran en la cárcel.

Publicidad

Entre tanto, el balance dejó 16 policías lesionados y uno más que falleció la semana pasada, tras 15 días de los bloqueos y protestas por parte de las comunidades en el sur del país. El general Atehortúa agregó que dos oficiales se encuentran en recuperación, uno que fue agredido con ácido sulfúrico y tres militares más han resultado afectados.

Vea aquí: Gobierno insiste en desbloqueo de vía Panamericana para tomar decisiones con minga

“Hemos incautado 152 artefactos explosivos improvisados a lo largo de la protesta y debo decir que el Ministerio Público nos ha acompañado con el Escuadrón Móvil para tener claridad que ninguno de los miembros lleve ninguna clase de arma letal, solamente los elementos antidisturbios”, afirmó el general.

Añadió que se ha dado acompañamiento para llevar combustible en 80 vehículos, que han movilizado 423.000 galones desde Tumaco, Nariño, hacia diferentes municipios. Entre otras labores de apoyo, destacó que ha existido un fuerte apoyo a la población civil que lo ha necesitado para subsistir en medio de los bloqueos.

Publicidad

Por otra parte, dijo que, en medio de la coyuntura, se ha logrado incautar alrededor de una tonelada de estupefacientes que pretendían circular por esa zona del país.

Los gremios respondieron en medio de las mesas de diálogo que el Gobierno adelanta con las comunidades indígenas y señalaron que, desde sus organizaciones, no ven con buenos ojos la llegada del presidente Iván Duque, si el bloqueo de la vía panamericana persiste, sumado a las vías de hecho que se registran.

Publicidad

Le puede interesar: Iglesia llama a diálogo entre Gobierno y minga para superar crisis en Cauca y Chocó

“En nombre de los gremios, respaldamos las decisiones del señor presidente en que no se pueden llevar diálogos con vías de hecho, estamos cansados de que se firmen acuerdos que no se pueden cumplir con vías de hecho. No podemos aceptar que venga el presidente si no hay una apertura a la vía panamericana”, indicó uno de los representantes.