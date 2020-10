Policía impugnará fallo que prohíbe el uso de pistolas eléctricas durante protestas

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, le contó en primicia a BLU Radio que la institución impugnará el fallo del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta que emitió la orden de abstenerse de usar armas tipo ‘taser X2’ durante las manifestaciones en Norte de Santander en los meses de octubre y noviembre.

Nosotros utilizaremos los mecanismos que nos concede el Estado colombiano para impugnar esta decisión, a cuenta que los protocolos nuestros indican que los escuadrones móviles antidisturbios no utilizan las taser dijo

La decisión del tribunal se dio en respuesta a la acción de tutela interpuesta por Corporeddeh, Asonal Judicial, Seup y Sintragasolina, que buscaba la protección de sus derechos como colectivos sindicales y sociales, y parte de los gremios que convocaron a participar a los ciudadanos en las próximas movilizaciones nacionales, especialmente en esta región del país.

“En primera instancia, nosotros siempre hemos sido respetuosos de las decisiones judiciales y las acatamos. Nos pidieron los protocolos y los entregamos y en ninguna parte dice que ellos la utilizan. Entonces, se está prohibiendo algo que nuestros protocolos no indican. Por eso, vamos a impugnar la decisión y hacerle claridad en que no solamente por dos meses que están allí, sino que estos grupos no utilizan estos elementos, están distribuidos y discriminados, cada uno de los elementos, dentro de las actuaciones del Esmad, las pistolas ‘Taser’, no es uno de ellos”, dijo el general Atehortúa.