Policía y M-19 pasan de agache en caso Palacio de Justicia: Eduardo Matson

Eduardo Matson, una de las personas torturadas tras la retoma del Palacio de Justicia, relató en El Radar de Blu Radio las horas de pesadilla que vivió por este hecho, por el que la Fiscalía esta semana llamó a indagatoria a 14 militares. (Vea también: La emotiva semblanza a Lucy Oviedo, una de las víctimas del Palacio de Justicia ).

¿Cómo recibe que 30 años después de ese momento tan difícil la justicia haya vinculado formalmente a una investigación a 14 militares por las torturas de las que usted fue objeto?

Tengo que celebrar, y lo digo de manera consciente y satisfactoria, que el fiscal haya tenido el valor histórico y jurídico de tomar esta decisión de esta índole. La verdad yo no pensé que, por lo menos en estos 30 años, fuera a darse algún resultado con respecto a las torturas. No obstante que hace unos cuatro años la doctora Ángela María Buitrago había tomado una decisión importantísima que fue la compulsa de copias para que se investigara el proceder ilícito, es decir en 26 años no se había dicho nada. Esto para mi es una sorpresa grata desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, esto no quiere decir que los 14 militares sean los responsables.

Sé que no es fácil y que es un momento doloroso de su vida, ¿pero qué recuerda del 6 de noviembre de 1985?

Ese 6 de noviembre partió en dos mi historia: antes yo era un joven alegre, desprevenido, de provincia, que llegaba con unos sueños inmensos de ser abogado de la facultad más importante que tenía Colombia en ese momento en Derecho. Ese 6 fracturó mi vida en dos pedazos. He sido un hombre exitoso, pero desde el punto de vista emocional me desestabilizó. Quiero decir que este no es solo un problema del Ejército Nacional, aquí la Policía está pasando de agache y la guerrilla del M-19, que fue la que inició el incendio.

¿Por qué estaba ese día en el Palacio de Justicia?

Yo estaba cumpliendo una tarea que me había impuesto el monitor de Derecho Constitucional, el doctor Darío Tadeo Henao Jaramillo, el procurador para esa época, y Yolanda (Santodomingo) también había ido para un examen que iba a realizar. Ella preguntó que quién la acompañaba y yo le dije que yo lo hacía porque de ahí partía a trabajar al Infopae, donde trabajaba medio tiempo. A las 11:15 nos cogió la balacera. El Ejército nos rescata, me roban la cadena, me llevaban por detrás cogido por la cabeza. Me llevan a la Casa del Florero y somos sometidos a vejámenes. Me daban golpes en los testículos, me golpeaban con la culata, con las botas, con la antena del radio porque yo miraba a ver qué era lo que le ocurría a Yolanda. Posteriormente nos llevaron a la Dijin y al Charry Solano, fue la brigada de inteligencia militar y ahí fue otra tortura más cruel: me esposaron las manos, me pusieron un madero pesado en los brazos, me giraron para desorientarme, prendieron material con mucho humo para tratar de asfixiarme, me pusieron un arma en la cabeza y en la espalda, fría. Yo pensé que me iban a matar.

Yo siempre dije que mi papá había sido magistrado, que mi tío era gobernador de Bolívar, que yo era amigo del hijo de general Maza Márquez, Miguelito, que estudiaba conmigo. Confirmaron, me pidieron disculpas, me robaron el reloj, nos sacaron con los ojos vendados y nos dejaron en San Victorino. Pasó un carro que resultó siendo del Ejército y nos llevaron hasta la casa, era para espiarnos, nos echaron gel en la cabeza, no sé para qué y después mi vida fue un tormento.

¿En qué momento lo sacan desde el Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero?

4:00 de la tarde. Ahí, un segundo era un siglo de ráfagas. El bombardeo era horrible porque yo estaba encima de donde estaban disparando los rokets los tanques del Ejército.

¿Por qué lo llevan, junto con Yolanda, al segundo piso de la Casa del Florero?

Por una sencilla razón, porque todo lo que salía del Palacio olía a guerrilla. Todo lo que se movía olía a guerrilla y éramos sospechosos.

¿Recuerda el rostro de alguno de los torturadores?

Jamás podría yo reconocer a alguien. Decirlo es una mentira y no porque lo quiera esconder, sino porque no lo recuerdo. Es que ellos nos golpeaban con los ojos contra la pared. “Guerrilleros hp, reconozcan que son guerrilleros”, nos decían.

¿Por qué se radicalizó en contra de la izquierda?

Porque no quería que nadie en la Tierra me relacionara con la guerrilla, porque nunca fui de izquierda y era una forma de humillarme.

Han pasado 30 años, ¿esa percepción y esa forma de ver al mundo han cambiado al darse cuenta hoy que quienes lo torturaron a usted fueron integrantes de las Fuerzas Militares?

Yo fui víctima de la guerrilla y también fui víctima del Ejército colombiano. Hoy no les pido nada porque no pueden dar nada. ¿Qué me pueden dar nada? ¿Pedir Perdón? Yo no quiero perdón. Ese es un acto formal solamente. Que digan la verdad y que no dilaten los procesos.