Políticas discriminatorias impiden progreso: alcalde de San Cristóbal, Venezuela

tras tomar la palabra y entregar unas declaraciones el presidente Nicolás Maduro le respondió, “Xenofobia con Colombia la de ustedes que me acusaron a mí que había nacido en Colombia. Amor es el que tenemos por Colombia y por los colombianos, amor profundo”.

Publicidad

Ceballos aseguró que únicamente “expuse la situación en la que vivimos en el Estado Táchira, en donde claramente existen políticas que promueven la xenofobia, todo lo que pasa le echan la culpa a los colombianos”.

El alcalde afirmó que las políticas promovidas por el Gobierno atentan contra la integración, eso hace que haya una política excluyente que impide nuestro progreso.

Publicidad

La reunión

Publicidad

La reunión del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, con alcaldes de la oposición, que se realizó en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, subió de tono cuando el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, le dijo a Maduro que había xenofobia del Ejecutivo Nacional contra los colombianos en la frontera.