Políticos hacen campaña ofreciendo falsas vacunas contra chikunguña: MinSalud

En entrevista con Mañanas BLU, el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, denunció que han recibido varias denuncias de que políticos de la región Caribe están ofreciendo, a cambio de votos, falsas vacunas contra el chikunguña .

“Hay una cuestión de oportunismo, de unas denuncias de candidatos para lograr generar alguna votación, están haciendo campañas donde le inyectan a la gente ampollas de no sabemos qué y les dicen que esas ampollas previenen la aparición de la enfermedad, lo cual no es cierto porque para esta enfermedad no hay vacunas”, dijo el viceministro.

Según Ruiz, las renuncias se recibieron el miércoles durante el encuentro con alcaldes y el presidente Juan Manuel Santos en Girardot, Cundinamarca.

“En la reunión de ayer le pedimos a los alcaldes y personeros municipales que nos dieran los nombres, hasta ahora estamos esperando que nos los provean y mirar cómo podemos actuar”, agregó.

Por otro lado, aseguró que el Gobierno Nacional sí ha actuado diligentemente contra el virus, desde hace varios meses.

“Desde el año 2010, el Instituto Nacional de Salud se preparó para poder diagnosticar y tener certificación sobre las pruebas de laboratorio. Desde diciembre de 2013, que fue cuando se planteó la alerta internacional en el continente americano, el país comenzó todo el proceso de preparación y desde febrero de 2014 se lanzaron todos los lineamientos para el manejo”, según manifestó Ruiz.

El viceministro de Salud explicó que son 998 municipios a nivel nacional que están en riesgo de chikunguña, “de los cuales en este momento tenemos casos en 150 municipios”.

Sin embargo, confirmó que Colombia tendrá una propagación mayor del virus.

“En Colombia la tasa es de 2,5 casos por cada 100 habitantes, mientras que en otros países la tasa es de 15 por ciento. Evidentemente vamos a tener un alza en esa tasa”, finalizó el viceministro de la cartera de Salud.

Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia hay más de 80.000 personas contagiadas por el virus, la mayoría de ellas en la región Caribe.

El primer caso de chikunguña en Colombia se reportó el 18 de julio en una paciente de 71 años que llegó a Cali, procedente de República Dominicana.