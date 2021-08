"Políticos quieren tajada": sindicato EPM rechaza venta de Hidroituango por acciones de la compañía

La negociación está en pie para que la Gobernación de Antioquia le venda a las Empresas Públicas de Medellín ( EPM ) un porcentaje del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, pero son los términos expuestos para cerrar el trámite, los que no convencen a la empresa paisa.

Lo que la Gobernación está pidiendo, es participación accionaria en EPM, lo cual cambiaría las condiciones iniciales pactadas entre ambas partes.

Los empleados de la organización paisa tienen una opinión al respecto, la cual es negativa, según expresó en Mañanas BLU Olga Lucía Arango, la presidenta de SIMPRO, el principal sindicato de EPM.

Explicó que es una ambición de ciertos políticos para “sacar tajada a la vaquita que da leche”, pues hay que tener en cuenta el músculo financiero que representa actualmente EPM para la capital antioqueña, siendo proveedor del 25 % de los ingresos anuales que recibe Medellín.

De igual forma contó qué el temor entre los trabajadores, es que cambié su naturaleza de ser una empresa industrial y comercial del estado, para pasar a comercializarse por acciones y que esto sea el primer paso para más adelante encontrar la privatización.

También es consciente que la situación actual de la compañía no es la mejor de los últimos tiempos, por lo que aclara la importancia de la ciudadanía para recuperarla, no vendiéndola, no es una solución viable.

Confía que la compañía se puede recuperar manteniendo la estructura actual, por lo que se pide que se respete la institucionalidad corporativa.

La decisión final la tomará el Tribunal de Arbitramento, quien dará el veredicto final sobre la decisión final.