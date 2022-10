Por ahora no hay reporte de desplazamiento de colombianos a Venezuela: MinDefensa

El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, aseguró que luego de hablar con el Ministerio de Defensa, se confirmó que no hay ningún tipo de desplazamiento masivo de colombianos a Venezuela.

“A esta hora, 4:20 p.m., no tenemos ningún reporte de desplazamiento masivo hacia Venezuela. Enviamos personal especializado a los puntos denunciados, y casi todos los de riesgo, y no se encontró ninguna evidencia de desplazamiento. Por ahora no tenemos ninguna comunicación formal y eso nos responden del Ministerio de Defensa”, manifestó el director de Migración.

Además, aclaró que vienen disminuyendo los colombianos que van a Venezuela.

"Se ve claramente que el número de colombianos hacia Venezuela ha disminuido, lo tengo por registro", añadió el director Migración Colombia.