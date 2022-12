Por ahora, pañales no serán excluidos de proyecto de MinSalud

La lista contiene desde intervenciones quirúrgicos para aumentar el tamaño de los senos hasta procedimientos estéticos para reducir las arrugas del rostro. También se excluirán toallas desechables y terapias con animales.

Luego de conocerse la lista del proyecto de resolución del Ministerio de Salud que busca excluir 44 medicamentos y procedimientos del Plan de Beneficios de los Colombianos, se generó una polémica en el país por el recorte de algunos elementos como las toallas desechables y las terapias con animales para el autismo en la niñez.

Según la directora de beneficios en aseguramiento del Ministerio, Olinda Gutiérrez, los pañales no se han señalado en la lista. “Los pañales no están dentro del listado dado que dentro del proceso que se realizó de procedimiento técnico científico hubo controversias por los pañales y en esta etapa discusión no van a estar. En este momento yo no puedo decirle si después los pañales puedan entrar porque pueden ser nominados para que sean excluidos. Pero este proceso es técnico. No estudiamos nada sobre los temas económicos”, afirmó la funcionaria.



Blu Radio conoció dos casos que explican bien el problema. Lucina Gómez Cortés es la madre de Romel Alexis Cortés, un adulto de cuarenta y dos años que depende completamente de ella luego de ser diagnosticado con la enfermedad encefaliomelitis aguda. “Antes, cuando no me los pagaba el seguro, yo me gastaba $120.000 pesos mensuales en pañales y no trabajo porque me dedico a él. Si me quitaran los pañales sería muy difícil para mí porque no tengo ingresos y él los necesita todo el tiempo”, aseguró.

De otro lado, Alba Lucía Gallego Salas es otra madre que cuida a su hijo, Luis Eduardo Vargas Gallego, quien tiene esquizofrenia e hipertensión pulmonar severa. Pese a que el documento excluye medicamentos para niños con problemas de autismo, Luis Eduardo nunca ha necesitado ninguno de los elementos en la lista, lo que serviría para entender que probablemente, como lo defiende la Cartera, varios medicamentos y terapias sean un costo innecesario para los colombianos.

Finalmente, la lista contiene una serie de procedimientos estéticos que son financiados con dineros del erario. Entre ellos están la ritidectomía de párpado superior, rinoplastia estética, reducción de tejido adiposo de pared abdominal por liposucción, e hipoplasia mamaria.