Por esta frase, fundación acusa de racismo a Enrique Peñalosa

La fundación Chao Racismo le pidió al candidato presidencial del Partido Alianza Verde, Enrique Peñalosa , que se excuse por unas declaraciones que dio en Blu Radio, durante una entrevista en Semana Santa, en la que habló de los trabajos que realizó en el exterior mientras estudiaba un posgrado.

“Trabajé más de dos años como obrero raso en una construcción, tan raso que era el único no negro de la obra”, dijo el candidato presidencial en un especial de Blu Radio.

En un comunicado, Chao Racismo afirma que “esta desafortunada y racista declaración perpetúa la reproducción de estereotipos e imaginarios desafortunados para los afro”.

Este es el comunicado:

A raíz de las declaraciones racistas del candidato a la Presidencia de la República ENRIQUE PEÑALOSA del partido Verde, la organización CHAO RACISMO o manifiesta:

1. Durante Semana Santa, en varios medios de comunicación nacional, el candidato Presidencial ENRIQUE PEÑALOSA manifestó: “TRABAJÉ MÁS DE DOS AÑOS COMO OBRERO RASO EN UNA CONSTRUCCIÓN, TAN RASO QUE ERA EL ÚNICO NO NEGRO DE LA OBRA”.

2. Esta desafortunada y racista declaración del candidato Peñalosa, perpetua la reproducción de estereotipos e imaginarios desafortunados para los afro. Con su manifestación asegura de forma vehemente que un obrero raso siempre debe ser negro y los trabajos de mas baja calificación, remuneración e informalidad son destino forzoso y exclusivo para afro descendientes.

3. Enrique Peñalosa invitó a la afrocolombiana Paula Marcela Moreno para que fuese su formula Vicepresidencial, por eso categóricamente no se le puede calificar como una persona racista a este candidato; pero definitivamente incurrió en un acto racista que vulnera la dignidad de los negros y demás personas que consideramos que el color de la piel no definen el destino u oficio de ninguna persona.

4. Este hecho, sumado a la pésima y excluyente publicidad de la campaña de enrique Peñalosa, la cual presenta afrocolombianos como corteros de caña o en las mas simples funciones, pone de presente que el candidato presidencial no tiene remota idea de lo que significa la inclusión, ya que de saberlo no hubiese vulnerado la dignidad de los afrocolombianos al limitarnos solo a ejemplos de labores serviles y rasas. Acaso le resultaba muy difícil al candidato y a sus “genios” asesores poner a negros y negras en situación de mayor bienestar como médicos, ingenieros, ejecutivos, empresarios, etc?

5. Por todo lo anterior Chao Racismo en nombre no solo de los afrocolombianos, los negros del mundo, si no también las personas en Colombia y el planeta que reprochamos y rechazamos este tipo de comunicación que reproduce estereotipos, los cuales se vuelven trampas de racismo; exigimos una excusa enérgica, sin pretensión de aclaración alguna, ya que lo manifestado no le alberga ninguna explicación.

6. Enrique Peñalosa debe excusarse, para no dejar a Colombia en vergüenza, al mostrar a Colombia ante el escenario internacional como un país con un aspirante al primer cargo de la nación, con una idea tan limitada y desafortunada, que deja a los negros con el destino exclusivo de “OBRERO RASO”.

Ojala Peñalosa entienda que es tan mala su manifestación, como las que pretenden asociar a todos los colombianos con la coca.

Atentamente

Ray Charrupi

Presidente

Chao Racismo