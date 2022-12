Por ley, tenemos derecho al espacio en el Canal Uno: Jorge Barón

El empresario Jorge Barón se refirió a la petición que hizo a la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, para que le extienda la prórroga de contrato como programador del Canal Uno.



“Hemos sido pioneros en la industria de la televisión en Colombia. (…) Ahora la ANTV, no nos quiere realizar una prórroga de contratos que por ley tenemos derecho. Hicimos la solicitud para la prórroga en el año 2013. Se nos hizo una prórroga parcial por 40 meses. De acuerdo a la ley, la prórroga debería ser por 10 años”, dijo.



Además, dijo que el Canal Uno no puede ser el tercer canal privado de Colombia porque es público y por lo tanto debe funcionar como tal.



“¿Por qué Jorge Barón Televisión, que lleva 47 años al aire con una televisión de servicio público no puede tener un espacio en nuestro canal público? Eso es lo que solicitamos a la ANTV, que nos permita continuar con nuestros espacios. Además por ley, porque es una prórroga de un contrato que firmamos hace muchos años con la entidad que regía la televisión, que es la Comisión Nacional de Televisión”, expresó.