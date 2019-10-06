Blu Radio Canal Uno
Canal Uno
-
“La ley establece que concesión va hasta 2037”: presidente del Canal Uno tras instrucción de Petro
El futuro del Canal 1 enfrenta disputa: Gobierno afirma que la concesión vence en 2027, mientras Plural Comunicaciones sostiene que la ley la amplió hasta 2037.
-
Superintendencia SIC archivó queja del Canal Uno contra Caracol Televisión
Canal Uno presentó queja por presunto abuso de posición de dominio en el mercado de televisión abierta contra Caracol Televisión, pero el recurso fue desestimado.
-
Superindustria investiga a Canal 1 y Noticias Uno por violación a la Ley de Habeas Data
Según la entidad, las páginas web de estos medios incumplen los estándares de manejo de cookies.
-
“Es totalmente falso”: Fiscalía desmiente supuesta orden de allanamiento a Noticias UNO
El ente investigador aseguró que solo realizó una solicitud sobre un informe del noticiero en 2013, pero que nunca hubo orden de allanamiento a Noticias UNO
-
"Actúa como Chávez": hombre se enfrenta a Claudia López por bicicarril de la calle 13
En medio de un evento de la Alcaldía de Bogotá ciudadanos de la localidad de Fontibón le reclamaron a la alcaldesa por la implementación del bicicarril, según expresaron, esto genera mayor trancón en esa zona de la ciudad.
-
La última emisión de Noticias Uno en Canal Uno será el sábado 30 de noviembre
A partir del 1 de diciembre, el noticiero se transmitirá por redes sociales y por algunos canales de cable.
-
Está enseñándoles reguetón a los angelitos: actriz habla de su sueño con Legarda
Margalida Castro contó que vio a Legarda en una cama de cristal. “Como yo lo llamo, ‘Niño de cristal’, y estaba dormidito”, dijo.
-
Periodista de Noticias Uno pide revisar cámaras para comprobar que no agredió a Uribe
La periodista, el pasado 7 de agosto, grabó a Uribe y otros miembros del Centro Democrático mientras celebraban el polémico discurso de Macías en la posesión presidencial.
-
ANTV adjudicó el Canal UNO
El consorcio ganador fue el único que se presentó ante la Autoridad Nacional de Televisión.
-
Comenzó audiencia para adjudicar espacios del Canal UNO
Un ciudadano presentó una recusación para suspender el proceso por presunta violación al debido proceso.