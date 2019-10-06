Publicidad

Blu Radio  / Canal Uno

Canal Uno

  • Petro Canal Uno
    Canal Uno, presidente Gustavo Petro
    Foto: Canal Uno / Presidencia de la República
    Nación

    “La ley establece que concesión va hasta 2037”: presidente del Canal Uno tras instrucción de Petro

    El futuro del Canal 1 enfrenta disputa: Gobierno afirma que la concesión vence en 2027, mientras Plural Comunicaciones sostiene que la ley la amplió hasta 2037.

  • 334193_Blu Radio/ SuperIndustria. Foto: SIC
    Blu Radio/ SuperIndustria. Foto: SIC
    Nación

    Superintendencia SIC archivó queja del Canal Uno contra Caracol Televisión

    Canal Uno presentó queja por presunto abuso de posición de dominio en el mercado de televisión abierta contra Caracol Televisión, pero el recurso fue desestimado.

  • Canal 1, Noticias UNO.PNG
    Canal 1, Noticias UNO
    Foto: Canal UNO
    Nación

    Superindustria investiga a Canal 1 y Noticias Uno por violación a la Ley de Habeas Data

    Según la entidad, las páginas web de estos medios incumplen los estándares de manejo de cookies.

  • 342555_BLU Radio. Noticias UNO // Foto: El Espectador
    BLU Radio. Noticias UNO // Foto: El Espectador
    Nación

    “Es totalmente falso”: Fiscalía desmiente supuesta orden de allanamiento a Noticias UNO

    El ente investigador aseguró que solo realizó una solicitud sobre un informe del noticiero en 2013, pero que nunca hubo orden de allanamiento a Noticias UNO

  • Claudia López foto Alcaldía de Bogotá.jpg
    Claudia López
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    "Actúa como Chávez": hombre se enfrenta a Claudia López por bicicarril de la calle 13

    En medio de un evento de la Alcaldía de Bogotá ciudadanos de la localidad de Fontibón le reclamaron a la alcaldesa por la implementación del bicicarril, según expresaron, esto genera mayor trancón en esa zona de la ciudad.

  • 342556_BLU Radio. Noticias UNO / Foto: El Espectador
    BLU Radio. Noticias UNO / Foto: El Espectador
    Nación

    La última emisión de Noticias Uno en Canal Uno será el sábado 30 de noviembre

    A partir del 1 de diciembre, el noticiero se transmitirá por redes sociales y por algunos canales de cable.

  • 327170_BLU Radio, Legarda / Foto: Instagram Legarda
    BLU Radio, Legarda / Foto: Instagram Legarda
    Practicante WEB BluRadio
    Gente

    Está enseñándoles reguetón a los angelitos: actriz habla de su sueño con Legarda

    Margalida Castro contó que vio a Legarda en una cama de cristal. “Como yo lo llamo, ‘Niño de cristal’, y estaba dormidito”, dijo.

  • 318887_Blu Radio // Paola Rojas - Álvaro Uribe // Foto: AFP / Instagram Paola Rojas
    Blu Radio // Paola Rojas - Álvaro Uribe // Foto: AFP / Instagram Paola Rojas
    Nación

    Periodista de Noticias Uno pide revisar cámaras para comprobar que no agredió a Uribe

    La periodista, el pasado 7 de agosto, grabó a Uribe y otros miembros del Centro Democrático mientras celebraban el polémico discurso de Macías en la posesión presidencial.

  • 273681_Foto Facebook: @CanalUnoCo
    Foto Facebook: @CanalUnoCo
    Nación

    ANTV adjudicó el Canal UNO

    El consorcio ganador fue el único que se presentó ante la Autoridad Nacional de Televisión.

  • 273681_Foto Facebook: @CanalUnoCo
    Foto Facebook: @CanalUnoCo
    Nación

    Comenzó audiencia para adjudicar espacios del Canal UNO

    Un ciudadano presentó una recusación para suspender el proceso por presunta violación al debido proceso.

