Periodista de Noticias Uno pide revisar cámaras para comprobar que no agredió a Uribe

El Centro Democrático denunció este miércoles que Paola Rojas, periodista de Noticias Uno, de manera “subrepticia e irrespetuosa”, intentó grabar una conversación entre el expresidente Álvaro Uribe y la senadora Angélica Lozano.



El hecho generó el rechazo de la comunicadora, quien, en redes sociales, dijo que el senador sabía que lo estaba grabando y que, en el momento, no le pidió que lo dejara de hacer.



“Estaba grabando a la senadora Angélica Lozano, pero era una nota de voz, porque era para tener datos. Ella lo sabía porque estábamos en una conversación informal. Él (Uribe) llega y le hace un reclamo por algo que había comentado al senador. Yo continúo con mi celular, yo me volteo, él me mira todo el tiempo y no me dijo nada. Él termina de hablar y se hace a un lado con el senador Macías (Ernesto). Yo continué hablando con Angélica Lozano”, dijo.

Añadió que dos minutos después, Lozano se fue al baño y, en ese momento, Uribe se le acercó para pedirle, respetuosamente, que por favor no publicara la grabación porque era una conversación privada.



Rojas añadió que el comunicado del Centro Democrático “está lleno de imprecisiones” porque ella no estaba acompañada y porque le pidieron no grabar solo después de la conversación: “¿Se imaginan el problema que se hubiera armado si yo hubiera agredido a alguien?”.



La periodista pidió revisar las cámaras de seguridad para que el Centro Democrático explique en qué momento hubo una agresión de parte de ella.



“Ellos sienten que soy yo los que los persigo”, dijo.



El comunicado del partido generó molestias entre Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, quien calificó el hecho como “tergiversación y abuso de poder”. Mientras tanto, Angélica Lozano, en un video publicado en Twitter desmintió la versión que entregó el Centro Democrático.



En este video desmiento la acusación del Centro Democrático sobre periodista de @NoticiasUno En el encuentro de hoy no presencié ningún acto irrespetuoso de la periodista, disputa alguna con asesores o esquema de seguridad del senador Álvaro Uribe pic.twitter.com/k16tY3eddn — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) November 1, 2018

