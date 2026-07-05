Por medio de un videojuego en línea, un hombre distribuía material de abuso infantil

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de un hombre señalado de, presuntamente, almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil utilizando los servicios de mensajería de un videojuego en línea.

De acuerdo con el ente investigador, el caso se conoció tras una alerta emitida por una plataforma internacional de servicios de mensajería, que detectó la circulación de contenido explícito de menores de edad. La información fue recibida por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos y remitida a la Fiscalía mediante los canales de cooperación internacional.

Las investigaciones identificaron como presunto responsable a Wadin Rafael de Alba Navarro Carrera, quien, según la Fiscalía, operaba desde Santa Marta, Magdalena, y almacenaba y distribuía videos y fotografías de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual a través de la plataforma de videojuegos.

Capturan a hombre que distruia material de abuso sexual infantil Fiscalía General de la Nación

Según las evidencias recopiladas, en febrero de 2026 el hombre habría utilizado los servicios de mensajería, chat, voz, videollamadas y mensajes de texto que ofrecía el videojuego para difundir 63 archivos con registros de abuso sexual de menores de entre 6 y 17 años.

La captura del presunto responsable se realizó en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la SIJIN. Un fiscal de la Dirección Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Magdalena le imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años, en concurso homogéneo y sucesivo.

Publicidad

Navarro Carrera no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en la cárcel mientras avanza el proceso judicial.